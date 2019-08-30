|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мать мальчика, найденного мертвым в Башкирии, призналась в его убийстве
10:43
Фото: sm-news.ru
Следственными органами Башкирии по подозрению в убийстве ребенка задержана его 28-летняя мать, сообщает РИА Новости.
По данным СУ СКР по региону, местная жительница задушила годовалого сына. Убив ребенка, она закопала его тело на участке.
К настоящему времени женщина уже начала" давать признательные показания. В СУ СКР по Башкирии пояснили, что мать указала место, где спрятала останки годовалого сына - для этого она выкопала яму неподалеку от дома. Тело малыша, завернутое в домашнее одеяло, в результате было найдено в месте, которое указала мать. Задушенный ребенок находился на глубине чуть более полуметра, отметили в ведомстве.
В минувший четверг, 29 августа, в полицию обратилась 28-летняя жительница населенного пункта Исмаилово в Дюртюлинском районе Башкирии, воспитывавшая двух детей — одного года и пяти лет. По ее словам, проснувшись утром, она обнаружила, что младший сын отсутствует. Сразу же были начаты поиски ребенка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|