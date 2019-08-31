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Под Волгоградом ребенок скончался после нападения собаки
31.8.2019 20:51
Фото: tvanouvelles.ca
Собака насмерть загрызла годовалого мальчика в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Как заявила официальный представитель ведомства Наталия Рудник, трагедия случилась в одном из населенных пунктов Нехаевского района.
Мальчик проживал в частном доме вместе с родителями, которые также воспитывали нескольких детей - старших братьев и сестер погибшего ребенка. Примерно в 12:00 малыш покинул дом и самостоятельно вышел во двор домовладения. Добравшись до соседского двора, ребенок подошел к псу, находившемуся в тот момент на привязи.
Собака набросилась на малыша, после чего к месту ЧП сразу же побежала мать ребенка, услышав крики. Во время нападения женщина отвлеклась на домашние дела, пояснила Рудник.
Отбив ребенка у животного, местная жительница сразу же вызвала медиков. Мальчик скончался, когда бригада скорой пыталась доставить его в больницу. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи, позже примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно о происшествии в Москве, где восьмимесячного ребенка искусал дог.
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