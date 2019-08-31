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В Москве дог искусал младенца
31.8.2019 15:57
Фото: doggav.ru
8-месячного ребенка, на которого напала огромная собака, доставили в больницу, передает ТАСС.
Следственные органы уже возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Врачи диагностировали у пострадавшего младенца множественные травмы, в том числе, укусы.
В ходе предварительной проверки было установлено, что больших размеров животное находилась в квартире родственников владельцев. В момент, когда находившаяся в помещении женщина на несколько минут вышла, собака породы дог атаковала 8-месячного малыша.
Расследование продолжается. Как пояснили в региональном СУ СКР, статья, по которой возбудили уголовное дело, предусматривает арест на срок вплоть до полугода.
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