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В Мексике на свалке найдены тысячи фрагментов костей рук
31.8.2019 15:31
Фото: navegandodelpasadoalfuturo.net
По предварительным оценкам экспертов, около двух тысяч частей могли принадлежать как взрослым людям, так и детям разного возраста.
Фрагменты человеческих останков были найдены на одной из свалок северо-западного штата Синалоа.
Как передает газета El Universal, страшную находку сделали участники группы, занимавшейся поисками пропавших без вести людей. Во время очередной экспедиции они обнаружили на свалке около закрытого поселка в пригороде Кульякана - столицы региона тысячи фрагментов рук.
По мнению специалистов, речь идет об останках взрослых, подростков и детей, похищенных, а потом подвергавшихся пыткам.
Полиция, которую проинформировали о ЧП, уже приступила к расследованию.
Ранее в мексиканский город Уруапан на западе страны, где были найдены останки жестоко убитых девятнадцати человек, направили сотни силовиков.
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