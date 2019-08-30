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В зоопарке Вашингтона боятся, что из-за торговых споров с Пекином потеряют панд


10:35
В зоопарке Вашингтона боятся, что из-за торговых споров с Пекином потеряют пандФото: livejournal.com

Соединенные Штаты сейчас арендуют двух взрослых панд в соответствии с соглашением, срок которого должен истечь в декабре 2020 года. Как информирует The Hill, представители американской стороны выражают надежду на то, что разногласия, которые в последнее время наблюдаются в отношениях США и Китая, не отразятся на договоренностях, касающихся этих уникальных животных.

Администрация Смитсоновского национального зоопарка в столице США - Вашингтоне испытывает опасения из-за того, что торговые споры между двумя государствами могут отразиться на пандах.

Формально две взрослые панды, обитающие сейчас в американском зоопарке, принадлежат Китаю. Срок двустороннего контракта, по которому животных доставили в Вашингтон, истекает в конце следующего года. Все медвежата, которые появились на свет у пары, также должны быть возвращены в КНР, когда туда вернут родителей.

Как заявила пресс-секретарь Смитсоновского национального зоопарка Памела Бейкер-Мэссон, руководство столичного зверинца пока еще не начинало переговоры с представителями Китая. Вместе с тем, в Вашингтоне очень надеются заключить новое соглашение, согласно которому срок аренды будет продлен еще на некоторое время.

Напомним, минувшей весной была достигнута договоренность о передаче двух панд зоопарку Москвы. В последний раз такое случалось более полувека назад.

Автор: Злата Богатова

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