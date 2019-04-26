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Впервые за 60 лет Китай передаст России двух панд
26.4.2019 20:37
Фото: vk.com
Животные прибудут в Москву, где будут проводиться совместные исследования.
Как информирует ТАСС, такая договоренность была достигнута по итогам официальной встречи лидеров КНР и РФ.
В ходе переговоров Си Цзиньпина и Владимира Путина удалось добиться соглашения о передаче животных, которые прибудут в Россию из Китая впервые за шестьдесят лет. Китайское правительство передаст российской стороне двух больших панд. Как сообщает сегодня Центральное телевидение Китая, животные приедут в Москву в целях проведения совместных исследований.
По состоянию на начало 2014 года на территории КНР в естественной среде обитали более 1800 больших панд. Эти удивительные животные встречаются по большей части в горных районах провинции Сычуани, ведь в расположенных там лесах растет бамбук. Панды очень любят его молодые побеги, они являются для животных настоящим лакомством.
К ноябрю 2016 года в неволе по всему миру содержалось около 470 бамбуковых медведей. Они весьма требовательны к условиям содержания и практически не размножаются, оказавшись вне дикой природы.
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