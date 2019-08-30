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В Сирии пойман боевик, известный как Палач из Ракки
00:21
Фото: imgsmail.ru
Сирийские курды взяли в плен бельгийца Ануара Хаддуши, который ранее получил печальную известность как Палач из Ракки.
Мужчина также именуется Абу Сулейман аль-Бельгики, на его счету - расправа над более чем сотней мирных жителей, сообщает РИА Новости.
Как стало известно, в плен к сирийским курдам попал один из наиболее известных боевиков террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой организации в России официально запрещена).
После того, как Ануар Хаддуши расправился с более чем сотней мирных сирийцев, его стали называть Палачом из Ракки. Пока его содержат в тюрьме "Сирийских демократических сил". Уточняется, что вместе с боевиком была задержана его супруга Жюли Маес, передает De Morgen.
Ранее Федеральная прокуратура Бельгии заявила о том, Хаддуши подозревается в финансировании террористических атак в Париже и Брюсселе, поэтому боевика могут судить в Сирии или Европе - где именно, в Бельгии или Франции, пока остается неизвестным.
Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В 2015 году после соответствующей просьбы сирийского руководства, армии страны начала оказывать поддержку Россия. До настоящего времени отечественные военные помогают сирийцам на поле боя, а также и в снабжении боевой техникой и боеприпасами.
Не так давно было названо число боевиков ИГ в Сирии. Как заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, на территории САР сейчас продолжают проявлять активность порядка трех тысяч членов этой террористической группировки.
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