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Названо число боевиков ИГ в Сирии
28.8.2019 10:57
Фото: anna-news.info
Как заявил зампостпреда РФ при ООН, на территории Сирии сейчас продолжают проявлять активность порядка трех тысяч членов террористического "Исламского государства" (ИГ, в России эта организация признана экстремистской и официально запрещена). Геннадий Кузьмин говорил на эту тему в ходе заседания Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.
По словам заместителя российского постпреда при ООН Геннадия Кузьмина, кроме боевиков ИГ, на сегодняшний день в Сирии присутствуют и члены целого ряда других группировок, являющихся террористическими организациями. Говоря о численности игиловцев (боевиков запрещенного в России ИГ), дипломат отметил, что речь может идти примерно о трех тысячах человек, включая их сторонников.
Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В 2015 году после соответствующей просьбы сирийского руководства, армии страны начала оказывать поддержку Россия. До настоящего времени отечественные военные помогают сирийцам на поле боя, а также и в снабжении боевой техникой и боеприпасами.
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