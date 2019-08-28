Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названо число боевиков ИГ в Сирии

28.8.2019 10:57

Фото: anna-news.info



Как заявил зампостпреда РФ при ООН, на территории Сирии сейчас продолжают проявлять активность порядка трех тысяч членов террористического "Исламского государства" (ИГ, в России эта организация признана экстремистской и официально запрещена). Геннадий Кузьмин говорил на эту тему в ходе заседания Совбеза ООН по борьбе с терроризмом.



По словам заместителя российского постпреда при ООН Геннадия Кузьмина, кроме боевиков ИГ, на сегодняшний день в Сирии присутствуют и члены целого ряда других группировок, являющихся террористическими организациями. Говоря о численности игиловцев (боевиков запрещенного в России ИГ), дипломат отметил, что речь может идти примерно о трех тысячах человек, включая их сторонников.



Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В 2015 году после соответствующей просьбы сирийского руководства, армии страны начала оказывать поддержку Россия. До настоящего времени отечественные военные помогают сирийцам на поле боя, а также и в снабжении боевой техникой и боеприпасами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 122

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