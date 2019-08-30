ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянка
В Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянка
В США перехватили крылатую ракету на большой дальности
В США перехватили крылатую ракету на большой дальности
Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на США урагана
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной ОсетииВ Москве прокомментировали ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Под Владимиром заявления об увольнении подали 12 медсестерПод Владимиром заявления об увольнении подали 12 медсестер
В Алтайском крае рабочего раздавило на конвейереВ Алтайском крае рабочего раздавило на конвейере
В испанской Севилье две беременные женщины потеряли детей, заразившись листериозомВ испанской Севилье две беременные женщины потеряли детей, заразившись листериозом
В Якутии после вынужденной посадки самолета Ан-2 погибли два человекаВ Якутии после вынужденной посадки самолета Ан-2 погибли два человека

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянка


30.8.2019 14:17
В Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянкаФото: livejournal.com

19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в одном из бассейнов парка развлечений в Аланье, пишут в социальных сетях очевидцы происшествия.

ЧП случилось в водном парке развлечений Sealanya Seа Park.

По словам тех, кто был рядом в момент ЧП, 19-летняя россиянка начала захлебываться, когда с маской плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбками. Мать юной москвички, находившаяся рядом, не сразу отреагировала на случившееся. Вскоре туристку в бирюзовом купальнике вытащили из воды, но она уже была в бессознательном состоянии. Работники парка начали неумело проводить реанимационные мероприятия, а спустя четверть часа передали девушку медикам скорой.

По словам одной из туристок, на глазах которой разворачивались эти трагические события, семья москвички сейчас ищет всех, кто мог в тот момент вести фото- и видеосъемку у бассейна либо просто видел, что происходило с девушкой. Оказалось, что с камер видеонаблюдения, которые установлены в парке развлечений, загадочным образом исчезли все записи за тот отрезок времени.

Как передает телеканал Рен ТВ, пострадавшую девушку уже доставили в Россию, сейчас за ее жизнь продолжают борьбу врачи реанимации.

Ранее в Турции скончалась девочка из Петербурга, которую затянуло в отверстие на дне бассейна.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Воронеже пять дней назад пропала 12-летняя девочкаВ Воронеже пять дней назад пропала 12-летняя девочка
В Калуге пять человек погибли в дорожной аварииВ Калуге пять человек погибли в дорожной аварии
На севере Камчатки погиб офицер, преследовавший браконьераНа севере Камчатки погиб офицер, преследовавший браконьера
В авиакатастрофе на Мальорке погибла семья из ФРГВ авиакатастрофе на Мальорке погибла семья из ФРГ
В Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянкаВ Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 928


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru