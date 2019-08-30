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В Турции после купания в бассейне впала в кому молодая россиянка
30.8.2019 14:17
Фото: livejournal.com
19-летняя туристка из Москвы захлебнулась в одном из бассейнов парка развлечений в Аланье, пишут в социальных сетях очевидцы происшествия.
ЧП случилось в водном парке развлечений Sealanya Seа Park.
По словам тех, кто был рядом в момент ЧП, 19-летняя россиянка начала захлебываться, когда с маской плавала в маске в бассейне с экзотическими рыбками. Мать юной москвички, находившаяся рядом, не сразу отреагировала на случившееся. Вскоре туристку в бирюзовом купальнике вытащили из воды, но она уже была в бессознательном состоянии. Работники парка начали неумело проводить реанимационные мероприятия, а спустя четверть часа передали девушку медикам скорой.
По словам одной из туристок, на глазах которой разворачивались эти трагические события, семья москвички сейчас ищет всех, кто мог в тот момент вести фото- и видеосъемку у бассейна либо просто видел, что происходило с девушкой. Оказалось, что с камер видеонаблюдения, которые установлены в парке развлечений, загадочным образом исчезли все записи за тот отрезок времени.
Как передает телеканал Рен ТВ, пострадавшую девушку уже доставили в Россию, сейчас за ее жизнь продолжают борьбу врачи реанимации.
Ранее в Турции скончалась девочка из Петербурга, которую затянуло в отверстие на дне бассейна.
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