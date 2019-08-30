|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике до 29 человек возросло число жертв нападения на бар
30.8.2019 07:21
Фото: bizmast.ru
Как передает телевизионный канал Televisa, скончалась еще одна женщина, в тяжелом состоянии доставленная в больницу после ЧП.
Первоначально сообщалось о гибели двадцати трех человек, однако в последующие дни, несмотря на усилия медиков, умерли несколько пострадавших.
В мексиканском штате Веракрус до двадцати девяти человек возросло количество жертв инцидента в городе Коацакоалькос, где неизвестные подожгли бар. На текущий момент в больницах остаются восемь пострадавших. Состояние нескольких пациентов медики оценивают как крайне тяжелое.
По мнению местных властей, нападение может быть связано с продолжающимся в штате противостоянием между членами различных наркокартелей.
Ранее трагедию в Коацакоалькосе прокомментировал мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Глава государства заверил, что расследование, уже начатое прокуратурой региона, будет проводиться предельно тщательно.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|