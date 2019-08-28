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В Мексике при поджоге бара погибли более 20 человек
28.8.2019 22:51
Фото: kanal32.info
Трагедия случилась в городе Коацакоалькос (штат Веракрус).
Со ссылкой на представителей местных властей сообщается, что жертвами пожара стали не менее двадцати трех человек.
Как стало известно, в результате ЧП в Коацакоалькосе погибли восемь женщин и пятнадцать мужчин. Тринадцать человек с серьезными травмами были экстренно госпитализированы.
Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
По данным ряда мексиканских СМИ, пожар в заведении El Caballo Blanco начался после того, как его атаковала группа неизвестных, которые забросали бар коктейлями Молотова.
Ранее в мексиканский город Уруапан на западе страны, где были найдены останки жестоко убитых девятнадцати человек, направили сотни силовиков.
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