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Бывший король Испании перенес операцию на сердце


25.8.2019 10:11
Бывший король Испании перенес операцию на сердцеФото: vorsten.nl

Врачи запланировали хирургическое вмешательство после того, как 81-летний Хуан Карлос I проходил очередное исследование.

В результате король, отрекшийся в 2014 году от престола в пользу сына Филиппа VI, был прооперирован в клинике автономного сообщества Мадрид.

Как передает агентство Europa Press, испанские врачи провели операцию на сердце в субботу, 24 августа. 81-летний бывший король прибыл в клинику около 13:00 по местному времени (15:00 по Москве). Позднее медики заявили, что все прошло благополучно.

Даже утратив статус главы государства и верховного главнокомандующего, 81-летний Хуан Карлос I считается заслуженным королем Испании. Он занял престол в 1975 году, вскоре после смерти диктатора Франсиско Франко (1892-1975). В период его правления страна начала переход к демократии.

Решение об отречении Хуан Карлос I принял на фоне череды шумных скандалов, которые были связаны с членами королевской семьи. В частности, в 2012 году рейтинг монарха резко упал после его участия в охоте на слонов в Ботсване. Кроме того, в громкое коррупционное дело оказались вовлеченными дочь монарха инфанта Кристина и ее муж Иньяки Урдангарин.

Напомним, британский принц Эндрю накануне сделал официальное заявление о связях с миллиардером-педофилом Эпштейном. Как заявил второй сын Елизаветы II, оказавшийся в центре внимания после суицида финансиста, их встреча после освобождения американца из тюрьмы в 2010 году была ошибкой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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