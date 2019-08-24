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В Калуге пять человек погибли в дорожной аварии
24.8.2019 17:39
Фото: vse42.ru
Среди жертв ДТП - двое детей, передают российские СМИ со ссылкой на источники в региональном ГИБДД РФ.
По предварительным данным, столкнулись бетономешалка и легковой автомобили. Обстоятельства трагедии выясняются.
Как сообщает агентство "Интерфакс", жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира Kia Sportage. В числе погибших - двое несовершеннолетних. Водителя грузовика МАЗ с травмами доставили в больницу.
По данным главка МВД по Калужской области, водитель грузовика МАЗ, который перевозил семь тонн бетона, потерял управление на автодороге Мстихино. Согласно предварительно полученной информации, авария случилась около 10.15, когда грузовик оказался на встречной полосе и врезался в машину Kia Sportage, в которой в тот момент находились пять человек.
Ранее сообщалось о ДТП под Рязанью, в котором получил смертельные травмы переходивший дорогу в неустановленном месте вице-мэр Тамбова.
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