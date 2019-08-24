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Под Рязанью в ДТП погиб вице-мэр Тамбова
24.8.2019 15:23
Фото: livejournal.com
Как сообщают российские СМИ, Алексей Николаевич Ануфриев, отвечавший в региональной администрации за экономические вопросы, трудился на этом посту, начиная с 2017 года.
Представители местных властей пояснили, что одного из заммэра города Тамбова насмерть сбил автомобиль.
По данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах Рязанской области, ЧП случилось в городе Скопине. Информацию о трагической гибели Алексея Ануфриева уже подтвердила Надежда Пилипенко, возглавляющая пресс-службу мэрии Тамбова, передает ТАСС.
В региональном главке МВД пояснили, что смертельная авария в Скопине была зафиксирована сегодня утром. Согласно официальным данным, на 266-м км трассы М-6 Москва - Астрахань под колеса легковой автомашины попал мужчина. Предположительно, в тот момент он пытался перейти дорогу в неположенном месте. Отмечается, что погибший прибыл в город на рейсовом автобусе из Москвы.
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