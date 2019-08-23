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В Турции задержаны топ-менеджеры отеля, где пострадала девочка из Петербурга
23.8.2019 21:09
Фото: bykvu.com
Полиция задержала несколько представителей администрации отеля Sunhill в турецком Бодруме, где ранее серьезно пострадала 12-летняя россиянка.
По словам мамы маленькой петербурженки, фигурантами дела стали владелец и директор гостиницы, а также один из технических специалистов.
За ходом расследования также следит российское посольство в Анкаре. Подтвердив сведения о задержании нескольких человек, дипломаты отметили, что дело рассматривает Генеральная республиканская прокуратура Бодрума.
После ЧП продажа туров в данный отель в России была прекращена.
Как писала ранее интернет-газета "Фонтанка", прокомментировав случившееся, владелец отеля обвинил родителей ребенка в невнимательности.
Трагедия случилась несколько дней назад, когда руку 12-летней россиянки затянуло в трубу насоса, когда ребенок купался в бассейне. Отец, увидев, что дочь попала в беду, лишь с помощью других постояльцев смог сломать трубу и вытащить ребенка из воды.
После того, как школьница пробыла в воде около пяти минут, она впала в кому. Состояние ребенка, до сих пор не пришедшего в сознание, не позволяет его транспортировать. В Турцию прибыли врачи из Петербурга, которые подтвердили: доставить девочку на лечение в Россию пока не представляется возможным.
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