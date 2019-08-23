ИнтерНовости - новости в стране и мире
Росздравнадзор проверяет сведения об ампутации руки мальчику из Ростова-на-Дону
Росздравнадзор проверяет сведения об ампутации руки мальчику из Ростова-на-Дону
В польских Татрах пять человек стали жертвами молнии
В польских Татрах пять человек стали жертвами молнии
В Афганистане погибли двое американских военных
В Афганистане погибли двое американских военных
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Роскосмосе ситуацию с несостоявшейся стыковкой «Союза» с МКС не считают критическойВ Роскосмосе ситуацию с несостоявшейся стыковкой «Союза» с МКС не считают критической
В США скончался один из богатейших предпринимателей мираВ США скончался один из богатейших предпринимателей мира
Путин отдал поручение о подготовке ответа на ракетные испытания СШАПутин отдал поручение о подготовке ответа на ракетные испытания США
В Германии застрелен уроженец ЧечниВ Германии застрелен уроженец Чечни
В Турции задержаны топ-менеджеры отеля, где пострадала девочка из ПетербургаВ Турции задержаны топ-менеджеры отеля, где пострадала девочка из Петербурга

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Турции задержаны топ-менеджеры отеля, где пострадала девочка из Петербурга


23.8.2019 21:09
В Турции задержаны топ-менеджеры отеля, где пострадала девочка из ПетербургаФото: bykvu.com

Полиция задержала несколько представителей администрации отеля Sunhill в турецком Бодруме, где ранее серьезно пострадала 12-летняя россиянка.

По словам мамы маленькой петербурженки, фигурантами дела стали владелец и директор гостиницы, а также один из технических специалистов.

За ходом расследования также следит российское посольство в Анкаре. Подтвердив сведения о задержании нескольких человек, дипломаты отметили, что дело рассматривает Генеральная республиканская прокуратура Бодрума.

После ЧП продажа туров в данный отель в России была прекращена.

Как писала ранее интернет-газета "Фонтанка", прокомментировав случившееся, владелец отеля обвинил родителей ребенка в невнимательности.

Трагедия случилась несколько дней назад, когда руку 12-летней россиянки затянуло в трубу насоса, когда ребенок купался в бассейне. Отец, увидев, что дочь попала в беду, лишь с помощью других постояльцев смог сломать трубу и вытащить ребенка из воды.

После того, как школьница пробыла в воде около пяти минут, она впала в кому. Состояние ребенка, до сих пор не пришедшего в сознание, не позволяет его транспортировать. В Турцию прибыли врачи из Петербурга, которые подтвердили: доставить девочку на лечение в Россию пока не представляется возможным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Беременным россиянкам посоветовали пока не ездить в ИспаниюБеременным россиянкам посоветовали пока не ездить в Испанию
Королевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах ДомингоКоролевский театр в Мадриде поддержал обвиненного в домогательствах Доминго
На Южном Урале депутат расстрелял женуНа Южном Урале депутат расстрелял жену
В Ингушетии чиновник стал жертвой ДТПВ Ингушетии чиновник стал жертвой ДТП
Скончалась девушка, пострадавшая при взрыве на Западном берегуСкончалась девушка, пострадавшая при взрыве на Западном берегу

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 927


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru