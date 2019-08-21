|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Девочка, пострадавшая в турецком отеле, четыре раза пережила клиническую смерть
21.8.2019 18:48
Фото: livejournal.com
Состояние 12-летнего ребенка из Петербурга пока не позволяет перемещать его даже в пределах больницы, рассказали представители администрации Северной столицы. Российская девочка, чуть не погибшая в турецком отеле, по меньшей мере четыре раза пережила клиническую смерть, считают врачи.
Турецкие медики провели телемост с российскими коллегами, сообщает РИА Новости. По словам главного внештатного детского специалиста анестезиолога-реаниматолога комитета по здравоохранению Петербурга Владимира Копылова, состояние девочки сейчас остается крайне тяжелым, врачи пытаются его стабилизировать.
Представитель отечественной медицины выразил солидарность с мнением турецких врачей о том, что пока транспортировать ребенка не представляется возможным - иначе возникает риск ухудшения состояния девочки.
Как уже сообщалось ранее, в результате ЧП, случившегося в бассейне отеля Sunhill в Бодруме, маленькую россиянку доставили в больницу в критическом состоянии. О случившемся рассказал отец девочки, первым увидевший, что ребенок попал в беду, передает РБК. По словам петербуржца, нырнув в бассейн он обнаружил, что дочь засосало в трубу насоса. Рука девочки застряла так сильно, что своими силами мужчина не смог вытащить дочь из воды.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|