|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Задержаны предполагаемые участники ночной перестрелки в Краснодаре
01:18
Фото: tobolsk.info
В Сочи правоохранительные органы задержали пятерых предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре, где был смертельно ранен 27-летний мужчина.
Напомним, пострадавший скончался в больнице, куда его доставили сразу после инцидента.
По данным агентства "Интерфакс", подозреваемые в причастности к данному преступлению были задержаны на территории Адлерского района Сочи. Операция проводилась совместно сотрудниками регионального ФСБ и МВД.
Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах уточняется, что среди фигурантов - уроженец Чеченской Республики, который непосредственно подозревается в совершении убийства.
ЧП случилось в ночь на 21 августа, когда во время конфликта на улице Ставропольской города Краснодара произошла перестрелка. Один из участников инцидента по меньшей мере два раза попал в 27-летнего мужчину, который позднее умер в больнице.
Следственные органы по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: "убийство" и "хулиганство группой лиц".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|