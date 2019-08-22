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Задержаны предполагаемые участники ночной перестрелки в Краснодаре


01:18
Задержаны предполагаемые участники ночной перестрелки в КраснодареФото: tobolsk.info

В Сочи правоохранительные органы задержали пятерых предполагаемых участников перестрелки в Краснодаре, где был смертельно ранен 27-летний мужчина.

Напомним, пострадавший скончался в больнице, куда его доставили сразу после инцидента.

По данным агентства "Интерфакс", подозреваемые в причастности к данному преступлению были задержаны на территории Адлерского района Сочи. Операция проводилась совместно сотрудниками регионального ФСБ и МВД.

Со ссылкой на информированный источник в силовых структурах уточняется, что среди фигурантов - уроженец Чеченской Республики, который непосредственно подозревается в совершении убийства.

ЧП случилось в ночь на 21 августа, когда во время конфликта на улице Ставропольской города Краснодара произошла перестрелка. Один из участников инцидента по меньшей мере два раза попал в 27-летнего мужчину, который позднее умер в больнице.

Следственные органы по факту произошедшего уже возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: "убийство" и "хулиганство группой лиц".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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