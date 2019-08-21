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В Краснодаре мужчина убит в перестрелке
21.8.2019 16:55
Фото: livejournal.com
Полиция кубанской столицы приступила к выяснению всех обстоятельств ЧП, случившегося минувшей ночью.
В результате вооруженного конфликта в Краснодаре погиб 27-летний мужчина.
Раненого молодого человека сразу же госпитализировали, но вскоре он погиб, информирует пресс-служба краевого СУ СКР.
По данным ведомства, в ночь на среду, 21 августа, неизвестный гражданин произвел множество беспорядочных выстрелов. При этом он по меньшей мере два раза попал в скончавшегося 27-летнего мужчину. Представители правоохранительных органов региона отметили, что могут быть и другие пострадавшие.
Как рассказывают местные жители, ставшие невольными свидетелями инцидента, в общей сложности в конфликте участвовали порядка десяти человек. Несколько из них были ранены, отмечают очевидцы.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и хулиганству с участием группы лиц.
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