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На Южном Урале депутат расстрелял жену
21.8.2019 13:38
Фото: vk.com
Полиция Челябинской области задержала депутата Локомотивного городского округа по подозрению в причастности к гибели его супруги.
Преступление было совершено минувшей ночью, передает РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве жены также занимал пост главного врача местной больницы.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, в ночь на среду, 21 августа, политик во время бытового конфликта стрелял в свою жену из охотничьего ружья. Мужчина успел сделать несколько выстрелов, смертельно ранив супругу. Пострадавшая погибла на месте.
Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела, подозреваемый задержан.
В региональных СМИ появились публикации о том, что муж мог подозревать 32-летнюю супругу в неверности. Близкие отмечают, что депутат и в прошлом был излишне ревнив, вместе с тем, семья производила впечатление совершенно благополучной.
Погибшая женщина трудилась в качестве бухгалтера в музыкальной школе, одновременно пытаясь подрабатывать на онлайн-платформе обмена валют. При этом она общалась по трейдингу с разными людьми, преимущественно мужчинами. Общение имело исключительно деловой характера, однако это вызывало неприятие у ее мужа.
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