Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Южном Урале депутат расстрелял жену

21.8.2019 13:38

Фото: vk.com



Полиция Челябинской области задержала депутата Локомотивного городского округа по подозрению в причастности к гибели его супруги.



Преступление было совершено минувшей ночью, передает РИА Новости.



Подозреваемый в убийстве жены также занимал пост главного врача местной больницы.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, в ночь на среду, 21 августа, политик во время бытового конфликта стрелял в свою жену из охотничьего ружья. Мужчина успел сделать несколько выстрелов, смертельно ранив супругу. Пострадавшая погибла на месте.



Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела, подозреваемый задержан.



В региональных СМИ появились публикации о том, что муж мог подозревать 32-летнюю супругу в неверности. Близкие отмечают, что депутат и в прошлом был излишне ревнив, вместе с тем, семья производила впечатление совершенно благополучной.



Погибшая женщина трудилась в качестве бухгалтера в музыкальной школе, одновременно пытаясь подрабатывать на онлайн-платформе обмена валют. При этом она общалась по трейдингу с разными людьми, преимущественно мужчинами. Общение имело исключительно деловой характера, однако это вызывало неприятие у ее мужа.



Автор: Злата Богатова

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