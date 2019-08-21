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На Южном Урале депутат расстрелял жену


21.8.2019 13:38
На Южном Урале депутат расстрелял женуФото: vk.com

Полиция Челябинской области задержала депутата Локомотивного городского округа по подозрению в причастности к гибели его супруги.

Преступление было совершено минувшей ночью, передает РИА Новости.

Подозреваемый в убийстве жены также занимал пост главного врача местной больницы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, в ночь на среду, 21 августа, политик во время бытового конфликта стрелял в свою жену из охотничьего ружья. Мужчина успел сделать несколько выстрелов, смертельно ранив супругу. Пострадавшая погибла на месте.

Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела, подозреваемый задержан.

В региональных СМИ появились публикации о том, что муж мог подозревать 32-летнюю супругу в неверности. Близкие отмечают, что депутат и в прошлом был излишне ревнив, вместе с тем, семья производила впечатление совершенно благополучной.

Погибшая женщина трудилась в качестве бухгалтера в музыкальной школе, одновременно пытаясь подрабатывать на онлайн-платформе обмена валют. При этом она общалась по трейдингу с разными людьми, преимущественно мужчинами. Общение имело исключительно деловой характера, однако это вызывало неприятие у ее мужа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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