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Женская сеть myJulia.ru
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Японцы выяснили, как можно выбирать пол будущего ребенка
19.8.2019 22:22
Фото: detik.net.id
Специалисты Университета Хиросимы смогли разработать новую технологию выбора пола при искусственном оплодотворении.
В основе этого метода - анализ различий в движении сперматозоидов с Х- и Y-хромосомами.
На сегодняшний день японские генетики успели опробовать открытую ими методику лишь на мышах, но ученые рассчитают, что принцип вполне может оказаться эффективным и для людей. Как отметил Масаюки Шимада, проект стал первым исследование, в результате которого удалось продемонстрировать функциональные различия между X-сперматозоидом и Y-сперматозоидом, то есть их способность к оплодотворению.
Японские ученые установили, что используя особое вещество, можно снижать скорость движения сперматозоидов с Х-хромосомой, чтобы они уступали путь Y-хромосоме. Как показали исследования, от более "медлительных" Х-хромосом в 81% случаев появлялись на свет особи женского пола, тогда как от подвижных Y — самцы.
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