Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Саранска пытался выбросить из окна 5-месячную дочь

19.8.2019 22:02

Фото: vk.com



Полицейским удалось спасти младенца, которого неадекватный отец угрожал выбросить из окна квартиры на третьем этаже.



После того, как девочку передали медикам, мужчина был задержан.



Как указано в сообщении на официальном сайте главка МВД по Мордовии, сигнал о неадекватном поведении мужчины, проживающего в квартире на третьем этаже, поступил в полицию от соседей. Жильцы многоквартирного дома рассказали о том, что неадекватный отец, стоя на балконе, держал маленькую дочку за ноги.



Свесив ребенка из окна, мужчина грозился выбросить младенца. Участковому полиции, который забрался по карнизу с соседнего балкона, удалось приблизиться к злоумышленнику. Через окно сотрудник правоохранительных органов втолкнул его в помещение, после чего выхватил из его рук ребенка.



Грудную девочку доставили в больницу. Получил ли младенец травмы, пока не уточняется. В СУ СКР по Мордовии, прокомментировав инцидент, пояснили, что в прошлом мужчина уже не раз был судим.



Ранее жителя Красноярска задержали по подозрению в жестоком убийстве новорожденной дочери. По версии следствия, находившийся в наркотическом опьянении мужчина выбросил младенца с балкона четвертого этажа.



Автор: Злата Богатова

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