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Житель Саранска пытался выбросить из окна 5-месячную дочь
19.8.2019 22:02
Фото: vk.com
Полицейским удалось спасти младенца, которого неадекватный отец угрожал выбросить из окна квартиры на третьем этаже.
После того, как девочку передали медикам, мужчина был задержан.
Как указано в сообщении на официальном сайте главка МВД по Мордовии, сигнал о неадекватном поведении мужчины, проживающего в квартире на третьем этаже, поступил в полицию от соседей. Жильцы многоквартирного дома рассказали о том, что неадекватный отец, стоя на балконе, держал маленькую дочку за ноги.
Свесив ребенка из окна, мужчина грозился выбросить младенца. Участковому полиции, который забрался по карнизу с соседнего балкона, удалось приблизиться к злоумышленнику. Через окно сотрудник правоохранительных органов втолкнул его в помещение, после чего выхватил из его рук ребенка.
Грудную девочку доставили в больницу. Получил ли младенец травмы, пока не уточняется. В СУ СКР по Мордовии, прокомментировав инцидент, пояснили, что в прошлом мужчина уже не раз был судим.
Ранее жителя Красноярска задержали по подозрению в жестоком убийстве новорожденной дочери. По версии следствия, находившийся в наркотическом опьянении мужчина выбросил младенца с балкона четвертого этажа.
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