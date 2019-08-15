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Жителя Красноярска подозревают в жестоком убийстве новорожденной дочери
15.8.2019 13:23
Фото: кадр видео с youtube.com
Тело девочки, появившейся на свет лишь полгода назад, было найдено сегодня утром под окнами жилого дома.
По версии следствия, отец ребенка, находясь в неадекватном состоянии, выбросил ребенка с балкона четвертого этажа.
В настоящее время мужчина задержан, дает показания. Предположительно, в момент ЧП он мог находиться под действием наркотических веществ. В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз. Трагедия случилась сегодня ранним утром в общежитии, которое находится в Ленинском районе Красноярска. Около дома было найдено тело новорожденной девочки. Ребенок скончался от травм, полученных при падении с большой высоты.
Практически сразу стало известно, что главным подозреваемым является отец девочки. Со ссылкой на соседей местные СМИ пишут о том, что 44-летний мужчина, как и его супруга употреблявший наркотики, выбросил ребенка в окно.
Известно, что семья, где воспитывался еще один малолетний ребенок, в прошлом уже попадала в поле зрения социальных служб. Малыша изымали, но потом вернули родителям. Теперь следователи, которые занимаются уголовным делом по факту гибели девочки, будут проверять и соответствующие органы, которые должны были следить за тем, в каких условиях растут дети.
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