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Известный румынский альпинист погиб в Карпатских горах
18.8.2019 17:13
Фото: alp.org.ua
45-летний Жолт Терек получил смертельные травмы, сорвавшись со скалы. Альпинист совершал очередное восхождение в одиночестве.
ЧП случилось в труднодоступном районе, где нет сигнала мобильной связи, передают румынские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.
Как стало известно, в горном массиве Фэгэраш на территории центрального уезда Сибиу найдено тело Жолта Терека. 45-летний покоритель гор погиб в Карпатах, предположительно, сорвавшись со скалы. Горным спасателям приходится спускать останки альпиниста на носилках - на склоне горы Негою, где случилась трагедия, вертолет приземлиться не может.
По данным местных СМИ, Терек совершал восхождение один.
Жолт Терек успел покорить многие из вершин - в 2016 году он стал одним из тех, кто первыми смог добраться до Пика 5 в гималайском районе Макалу, поднявшись на высоту 6421 м, которая была открыта для альпинистов в 2003 году. Терек также возглавил румынскую экспедицию, которая в 2013 году смогла подняться на вершину Нангапарбат (8126 м).
Ранее в горном районе Киргизии погиб российский альпинист Сергей Войличенко. Иркутянин получил смертельные ранения, когда спускался вниз после покоре6ния пика Победы.
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