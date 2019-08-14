Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В горах Киргизии погиб альпинист из Иркутска

14.8.2019 23:09

Фото: peakfinder.ru



Россиянин получил смертельные ранения, когда во время спуска сорвался с пика Победы. В результате он пролетев несколько сотен метров.



Как сообщает агентство "Интерфакс", ЧП случилось на высоте около 6,3 тыс метров. Тело погибшего альпиниста спустить пока не удалось из-за неблагоприятных метеорологических условий.



В киргизском турагентстве "Ак-Сай трэвел" рассказали, что иркутянин Сергей Войличенко сорвался во время спуска. Погибший приехал в страну вместе с напарником из Новосибирска. Россияне успели покорить пик Победы, который является наивысшей точкой горного массива Тянь-Шань в Киргизии.



Трагедия произошла накануне, 13 августа. Учитывая плохие погодные условия, тело пока спустить некому - необходима очень большая команда, чтобы действовать на такой высоте, и операция может оказаться довольно рискованной.



Вместе с тем, в пресс-службе МЧС Киргизии заявили, что пока не располагают сведениями о гибели альпиниста из России.



По данным "Ак-Сай трэвел", Сергей Войличенко в прошлом руководил Иркутскую секцию альпинизма, будучи кандидатом в мастера спорта и инструктором. Не так давно оно успел покорить Хан-Тенгри — еще один семитысячник, расположенный в Киргизии.



Автор: Злата Богатова

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