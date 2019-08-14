|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В горах Киргизии погиб альпинист из Иркутска
14.8.2019 23:09
Фото: peakfinder.ru
Россиянин получил смертельные ранения, когда во время спуска сорвался с пика Победы. В результате он пролетев несколько сотен метров.
Как сообщает агентство "Интерфакс", ЧП случилось на высоте около 6,3 тыс метров. Тело погибшего альпиниста спустить пока не удалось из-за неблагоприятных метеорологических условий.
В киргизском турагентстве "Ак-Сай трэвел" рассказали, что иркутянин Сергей Войличенко сорвался во время спуска. Погибший приехал в страну вместе с напарником из Новосибирска. Россияне успели покорить пик Победы, который является наивысшей точкой горного массива Тянь-Шань в Киргизии.
Трагедия произошла накануне, 13 августа. Учитывая плохие погодные условия, тело пока спустить некому - необходима очень большая команда, чтобы действовать на такой высоте, и операция может оказаться довольно рискованной.
Вместе с тем, в пресс-службе МЧС Киргизии заявили, что пока не располагают сведениями о гибели альпиниста из России.
По данным "Ак-Сай трэвел", Сергей Войличенко в прошлом руководил Иркутскую секцию альпинизма, будучи кандидатом в мастера спорта и инструктором. Не так давно оно успел покорить Хан-Тенгри — еще один семитысячник, расположенный в Киргизии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|