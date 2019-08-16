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Путин присвоил летчикам, посадившим А321 на поле, звание Героев России
16.8.2019 18:30
Фото: ngs.ru
Дамир Юсупов
Глава РФ Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.
Президент объявил об этом, когда открывал совещание с постоянными членам Совбеза в Анапе.
Члены экипажа Airbus А321 "Уральских авиалиний", которым удалось совершить экстренную посадку в Подмосковье в кукурузном поле, возвратились домой. Вернувшись в Екатеринбург, они встретились с представителями СМИ. Как отметил командир судна Дамир Юсупов, во время посадки он не успел испытать страха и собирается приступить к работе сразу после того, как завершатся все следственные действия.
По словам старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, которому принадлежит разошедшаяся в Сети фраза "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", пока не смог уверенно утверждать, что возобновит полеты после такого происшествия.
ЧП случилось накануне утром, когда пассажирский лайнер Airbus A321, летевший из столицы в Симферополь, вскоре после того, как поднялся в воздух из аэропорта Жуковский, был вынужден совершить аварийное приземление в кукурузном поле. Пилоты виртуозно осуществили жесткую посадку на территории Раменского района Московской области.
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