|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В прошлом году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
11:43
Фото: society-now.ru
В течение 2018 года в РФ появились на свет пять детей, которые стали уже пятыми по счету для их 17-летних матерей.
Более 900 малышей родились у 15-летних девушек, двадцать две из которых стали мамами уже во второй раз, информирует РИА Новости.
Со ссылкой на данные Росстата отмечается, что 16-летними россиянками было рождено почти три тысячи детей, причем более полутора сот из них стали уже вторыми, девять — третьими, а еще два ребенка — четвертыми для несовершеннолетних мам. Свыше 190 новорожденных в прошлом году появились на свет у россиянок, которым исполнилось лишь 14 лет. Тридцать четыре девушки стали мамами в 13 лет, еще четыре — в 12-летнем возрасте.
По словам Анатолия Вишневского, возглавляющего Институт демографии Высшей школы экономики, столь раннее материнство считается вполне естественным в целом ряде регионов РФ, учитывая, что репродуктивный возраст начинается в пятнадцать лет. По словам эксперта, "Россия — страна большая", и, например, "если это где-нибудь на Северном Кавказе" происходит, местное население воспринимает это нормально.
Вместе с тем, согласно действующему в России законодательству, возраст сексуального согласия составляет шестнадцать лет. В случае, когда взрослый человек совершает половой акт с тем, кто еще не достиг этого рубежа, его могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее Росстат назвал наиболее популярный у россиянок возраст для рождения первенца. В прошлом году большинство женщин в нашей стране впервые стали мамами в двадцать шесть лет. Всего же в нашей стране появились на свет 1,6 миллиона новорожденных.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|