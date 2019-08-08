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Назван самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России


10:32
Назван самый популярный возраст для рождения первого ребенка в РоссииФото: v-2020.org

Большинство женщин в России, ставшие мамами в течение прошлого года, рожали своего первого ребенка возрасте двадцати шести лет, сообщает телевизионный канал RT.

Соответствующее исследование провел Росстат.

Согласно данным официальной статистики за 2018 год, второго ребенка россиянки чаще всего рожали в тридцать лет, а третьего — в тридцать один год, на четвертого малыша большинство женщин решались в тридцать три года. Пятого и последующих детей россиянки рожали преимущественно в тридцать четыре года.

В общей сложности в прошлом году, по данным Росстата, в прошлом году в нашей стране появились на свет 1,6 новорожденных.

Публикуя статистику, в ведомстве подчеркивают, что средний возраст рождения первенца ощутимо вырос за последние пятнадцать лет. Россиянки все чаще откладывают рождение малыша из-за учебы или работы.

Ранее в Минздраве РФ сообщали о территориальном распределении количества появления новорожденных. По информации ведомства, в прошлом году наибольшее число детей было рождено в Москве и Подмосковье, а также Краснодарском крае. Меньше всего женщин стали мамами в Ненецком автономном округе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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