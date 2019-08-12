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Житель Волгоградской области скончался от Крымской геморрагической лихорадки
01:19
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
Первый в этом году летальный случай этого смертельно опасного заболевания был зафиксирован на территории Волгоградской области.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в общей сложности с начала года было выявлено семь случаев заражения.
Один из пациентов, у которого врачи диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку, скончался, отметили представители ведомства.
В официальном сообщении также указано, что в Волгоградской области в этом году было зафиксировано шесть случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.
Ранее стало известно о завершении испытаний двух препаратов, созданных для лечения пациентов с вирусом Эбола. Новые средства оказались настолько эффективными, что их уже рекомендовали для борьбы с эпидемией, которая на протяжении года продолжается в Демократической Республике Конго (ДРК).
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