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Подтверждена эффективность двух новых препаратов, созданных для борьбы с вирусом Эбола


13.8.2019 10:42
Подтверждена эффективность двух новых препаратов, созданных для борьбы с вирусом ЭболаФото: prozhelezu.ru

Как заявили в руководстве компаний-разработчиков REGN-EB3 и mAb-114, где были созданы экспериментальные препараты, они собираются подготовить достаточное количество доз для лечения всех пациентов. Два экспериментальных средства, предназначенные для лечения зараженных вирусом Эбола пациентов, по результатам испытаний оказались настолько эффективными, что их уже рекомендуют для борьбы с эпидемией в Демократической Республике Конго (ДРК).

Как пишет The New York Times, лекарственные препараты вводятся внутривенно, препятствуя распространению вируса в организме пациента. Со ссылкой на результаты испытания отмечается, что речь идет сразу о двух средствах, которые пока имеют названия REGN-EB3 и mAb-114.

Руководитель Национального института по борьбе с аллергиями и инфекционными заболеваниями Энтони Фаучи, отмечает газета, сообщил, что в компаниях-разработчиках выразили готовность создать достаточный для лечения всех больных запас доз.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о том, что число заразившихся уже достигло 2,8 тысячи человек. Более половины - порядка 1,8 тысяч жителей ДРК, скончались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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