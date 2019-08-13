|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Подтверждена эффективность двух новых препаратов, созданных для борьбы с вирусом Эбола
13.8.2019 10:42
Фото: prozhelezu.ru
Как заявили в руководстве компаний-разработчиков REGN-EB3 и mAb-114, где были созданы экспериментальные препараты, они собираются подготовить достаточное количество доз для лечения всех пациентов. Два экспериментальных средства, предназначенные для лечения зараженных вирусом Эбола пациентов, по результатам испытаний оказались настолько эффективными, что их уже рекомендуют для борьбы с эпидемией в Демократической Республике Конго (ДРК).
Как пишет The New York Times, лекарственные препараты вводятся внутривенно, препятствуя распространению вируса в организме пациента. Со ссылкой на результаты испытания отмечается, что речь идет сразу о двух средствах, которые пока имеют названия REGN-EB3 и mAb-114.
Руководитель Национального института по борьбе с аллергиями и инфекционными заболеваниями Энтони Фаучи, отмечает газета, сообщил, что в компаниях-разработчиках выразили готовность создать достаточный для лечения всех больных запас доз.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о том, что число заразившихся уже достигло 2,8 тысячи человек. Более половины - порядка 1,8 тысяч жителей ДРК, скончались.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|