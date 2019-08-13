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В Сиднее в районе вооруженной атаки найдено тело женщины
13.8.2019 21:15
Фото: cnn.com
Австралийская полиция выясняет, связана ли гибель этой женщины с инцидентом, который произошел в центре Сиднея.
Ранее стало известно о мужчине, вооруженном мачете, который атаковал прохожих, ранив одного человека.
Как передает телевизионный канал SBS, когда офицеры полиции осматривали здания в районе вооруженного нападения, в одном из них было найдено тело женщины. Сейчас следователи пытаются понять, связана ли гибель этой женщины с инцидентом, который случился ранее.
После ЧП полиция перекрыла центр города, приостановлено движение общественного транспорта. В районе инцидента продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Нападавшего задержали очевидцы, передав прибывшим на вызов полицейским. В результате нападения была ранена женщина, ее доставили в больницу. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильное.
В полиции Сиднея также сообщили, что 21-летний Мерт Нэй действовал в одиночку. Оснований для того, чтобы считать случившееся терактом, пока не выявлено. Проверяется версия о том, что мужчина сбежал из психиатрической лечебницы.
Ранее стало известно об отказе давать показания 21-летнего норвежца Филипа Мансхауса, который в минувшую субботу, 10 августа, открыл стрельбу у мечети в пригороде Осло.
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