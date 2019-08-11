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Под Волгоградом пойманы сбежавшие из психбольницы убийца и угонщик
00:09
Фото: v102.ru
Один из беглецов
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые самовольно покинули психбольницу в Волгоградской области.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, в стационаре ранее судимые пациенты находились по решению суда.
В результате проведения спецоперации в воскресенье днем полицейским удалось задержать обоих беглецов в районе хутора Ляпичев Калачевского района. Самовольно покинувшие психиатрическую больницу мужчины в прошлом были судимы.
Мужчины были пойманы, когда шли в направлении железнодорожной станции. В течение времени, которое они провели за пределами психбольницы, беглецы не совершили каких-либо противоправных действий. На текущий момент оба уже возвращены в медицинское учреждение.
Ранее стало известно о побеге из Волгоградской областной психиатрической больницы. По словам сотрудников, двое пациентов, находившиеся на принудительном лечении, самовольно покинули стационар через окно второго этажа. Побег они совершили, отжав решетку.
В прошлом один из мужчин получил судимость за убийство, а второго привлекали к ответственности за грабеж и угон автомобиля.
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