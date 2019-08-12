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После ЧП в Северодвинске уровень радиации возрос в 4—16 раз
12:18
Фото: vk.com
Представители Росгидромета подтвердили повышение уровня радиации после ЧП в Северодвинске, которое случилось 8 августа. По данным специалистов, показатели увеличились в 4-16 раз. В Архангельске ситуация оставалась в пределах нормы.
Как следует из материалов Росгидромета, в день взрыва на полигоне под Неноксой был зафиксирован скачок радиоактивного излучения. Примерно в 12:30 по Москве показатели повысились до 1,78 мкЗв/ч. Спустя два часа радиационный фон пришел в норму.
По данным Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в шести из восьми пунктов системами автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) был зафиксирован рост мощности дозы гамма-излучения, превысившей фоновые значения в 4-16 раз.
В Архангельске на протяжении всего дня 8 августа радиационный фон был в пределах нормы.
Накануне в Сарове в Сарове (Нижегородская область) простились с сотрудниками Российского федерального ядерного центра, которые получили смертельные ранения в результате ЧП на полигоне под Неноксой. Как сообщает пресс-служба "Росатома", руководитель госкорпорации сказал, что погибшие до последнего оставались преданными своему долгу. По словам Алексея Лихачева, эти люди "ушли, как настоящие герои".
Инцидент случился в минувший четверг, 8 августа, когда проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. Первоначально в Минобороны подтвердили сведения о гибели двух человек, однако вскоре в "Росатоме" заявили о том, что еще пять сотрудников госкорпорации стали жертвами инцидента.
Как написал в своем твиттере глава США Дональд Трамп, под Архангельском взорвалась крылатая ракета "Буревестник". В НАТО ее называют Skyfall, отметил тогда американский лидер.
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