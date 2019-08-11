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Глава «Росатома» прокомментировал аварию на полигоне под Архангельском


16:05
Глава «Росатома» прокомментировал аварию на полигоне под АрхангельскомФото: livejournal.com

Как заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, лучшей памятью специалистам, которые погибли в Архангельской области станет продолжение работы по созданию новых образцов данного типа вооружений. Своим мнением по этому поводу он поделился после похорон в Сарове.

В Сарове (Нижегородская область) простились с сотрудниками Российского федерального ядерного центра, которые получили смертельные ранения в результате ЧП под Архангельском. Как сообщает пресс-служба "Росатома", руководитель госкорпорации сказал, что погибшие до последнего оставались преданными своему долгу. По словам Алексея Лихачева, эти люди "ушли, как настоящие герои".

Лихачев также отметил, что деятельность по созданию новых образцов вооружений будет обязательно доведена до конца, и это станет лучшей памятью для погибших сотрудников госкорпорации.

Напомним, ЧП на полигоне под Ненокской (Архангельская область) случилось в минувший четверг, 8 августа, когда проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. Первоначально в Минобороны подтвердили сведения о гибели двух человек, однако вскоре в "Росатоме" заявили о том, что еще пять сотрудников госкорпорации стали жертвами инцидента.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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