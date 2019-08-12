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В Индии число жертв наводнений превысило 170


12.8.2019 23:07
В Индии число жертв наводнений превысило 170Фото: liga.net

Ранее местные власти подтвердили сведения о 147 погибших, но число жертв стихии продолжает расти.

За последние дни количество погибших в результате наводнений достигло 174 человек.

Наводнения были вызваны обрушившимися на страну мощными муссонными ливнями. В последние пять суток в Индии было официально зарегистрировано тридцать три смертельных случая, сообщает газета The Times of India.

Наибольшее количество трагических происшествий случилось в последние дни в штате Керала, расположенном на юго-западе Индии, там погибли не менее пятнадцати жителей. Одиннадцать человек стали жертвами стихии на территории западного штата Гуджарат, там зафиксировано  одиннадцать смертей.

Муссон, пришедший в Южную Азию еще в конце минувшего июня, по данным специалистов, стал одним из самых мощных за последнее десятилетие. Проливные дожди, которые сопровождаются грозами, нарушили транспортное сообщение и привели к обрушению зданий в различных регионах страны.

Ранее стало известно о гибели тринадцати человек в Китае из-за тайфуна "Лекима".

Автор: Злата Богатова

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