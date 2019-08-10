Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае растет число жертв тайфуна «Лекима»

10.8.2019 14:15

Фото: livejournal.com



По последним данным, стихийный удар унес жизни тринадцати человек.



Как сообщает сегодня Центральное телевидение Китая, пропавшими без вести на текущий момент продолжают считаться по меньшей мере шестнадцать человек.



Супертайфун "Лекима" обрушился на прибрежные районы китайской провинции Чжэцзян минувшей ночью. Наиболее сильный удар пришелся по окрестностям города Вэньлин, который расположен в восточной части КНР.



Несмотря на объявленную ранее эвакуацию (дома пришлось покинуть примерно миллиону жителей региона), от разгула стихии могли пострадать более трех миллионов человек, передают китайские СМИ.



По предварительным оценкам, в результате тайфуна "Лекима", который сейчас надвигается на Шанхай, уже было разрушено как минимум двести жилых домов, повреждено - свыше трех тысяч.



Как сообщают метеорологи, скорость ветра в пределах тайфуна в момент, когда он обрушился на провинцию Чжэцзян, составляла около 50 м/с.



Автор: Злата Богатова

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