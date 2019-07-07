|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США по подозрению в секс-торговле задержан миллиардер Джеффри Эпштейн
7.7.2019 15:09
Фото: noqreport.com
В Нью-Йорке задержали крупного бизнесмена по подозрению в продаже людей.
Как сообщает The New York Times, речь идет о сексуальном рабстве.
Предположительно, уже в ближайший понедельник, 8 июля, 66-летний миллиардер предстанет перед судом.
По данным канала CBS, Джеффри Эпштейн был задержан, как только сошел с личного самолета. Принадлежащее ему воздушное судно совершило посадку в аэропорту штата Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка.
Какие-либо другие подробности пока не приводятся. Неизвестным остается и более детальное содержание обвинений, которые уже в скором времени могут быть предъявлены основателю крупно инвестиционной компании J. Epstein & Co.
Напомним, в 2008 году Джеффри Эпштейн провел в тюрьме около тринадцати месяцев - суд признал его виновным в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|