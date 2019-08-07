Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Радиационный фон в Северодвинске, повысившийся после взрыва на полигоне, пришел в норму

16:50

Фото: uslugio.com



В настоящий момент радиационный фон в Северодвинске находится в пределах допустимого уровня.



Кратковременное повышение показателей зафиксировано ранее датчиками АСКРО, вскоре после того, как на полигоне в окрестностях города произошел взрыв, передают российские СМИ.



Власти Северодвинска проинформировали о том, что по состоянию на 11:50 датчиками АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки) в Северодвинске действительно было зафиксировано некоторое увеличение радиационного фона. К настоящему времени показатели пришли в норму.



Как уточнили в пресс-службе мэрии, на текущий момент показания датчиков не выше 0,11 микрозиверт в час (максимально допустимым является уровень 0,6). Со ссылкой на руководителя отдела ГЗ администрации Северодвинска Валентина Магомедова сообщается, что на градообразующих предприятий, где есть производства с радиационным фактором, фон после ЧП в военной части не менялся.



По последним официальным сведениям, в результате инцидента в военной части в поселке Ненокса погибли два человека, по меньшей мере шесть пострадали. Как передает агентство "Интерфаксу", цитируя источник в силовых структурах, в случившемся "как-то задействовано судно". Обстоятельства произошедшего выясняются.



Агентство также сообщает о закрытии для судоходства на месяц района Белого моря, у которого произошел взрыв на военном полигоне. Как заявил замкапитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб, речь идет о районе Двинского залива. Соответствующее предупреждение уже было размещено на сайте администрации морских портов западной Арктики.



Автор: Злата Богатова

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