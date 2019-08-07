|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Радиационный фон в Северодвинске, повысившийся после взрыва на полигоне, пришел в норму
16:50
Фото: uslugio.com
В настоящий момент радиационный фон в Северодвинске находится в пределах допустимого уровня.
Кратковременное повышение показателей зафиксировано ранее датчиками АСКРО, вскоре после того, как на полигоне в окрестностях города произошел взрыв, передают российские СМИ.
Власти Северодвинска проинформировали о том, что по состоянию на 11:50 датчиками АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки) в Северодвинске действительно было зафиксировано некоторое увеличение радиационного фона. К настоящему времени показатели пришли в норму.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, на текущий момент показания датчиков не выше 0,11 микрозиверт в час (максимально допустимым является уровень 0,6). Со ссылкой на руководителя отдела ГЗ администрации Северодвинска Валентина Магомедова сообщается, что на градообразующих предприятий, где есть производства с радиационным фактором, фон после ЧП в военной части не менялся.
По последним официальным сведениям, в результате инцидента в военной части в поселке Ненокса погибли два человека, по меньшей мере шесть пострадали. Как передает агентство "Интерфаксу", цитируя источник в силовых структурах, в случившемся "как-то задействовано судно". Обстоятельства произошедшего выясняются.
Агентство также сообщает о закрытии для судоходства на месяц района Белого моря, у которого произошел взрыв на военном полигоне. Как заявил замкапитана морского порта "Архангельск" Сергей Козуб, речь идет о районе Двинского залива. Соответствующее предупреждение уже было размещено на сайте администрации морских портов западной Арктики.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|