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Под Новороссийском разбился автобус: погибли два человека, есть пострадавшие


00:29
Под Новороссийском разбился автобус: погибли два человека, есть пострадавшиеФото: кадр видео с youtube.com

В региональном главке МЧС уточнили количество жертв аварии.

По данным ведомства, погибли два человека, еще два человека могут находиться под автобусом. Извлечь их пока не удается.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту ЧП, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей региональных властей, в ближайшие медицинские учреждения доставлены тридцать пострадавших. Среди тех, кто получил травмы - не менее пяти детей. Сведений о состоянии пассажиров пока нет.

Смертельная авария произошла накануне вечером, примерно в 22:35, неподалеку от населенного пункта Верхнебаканский. По предварительным данным, рейсовый автобус, в котором ехали более сорока человек, столкнулся с легковым автомобилем на трассе А-146. В результате ДТП автобус упал с обрыва.

Ранее в подмосковном городе Долгопрудном неуправляемый автобус врезался в остановку: погибли два человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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