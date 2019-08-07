Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Долгопрудном неуправляемый автобус врезался в остановку: погибли два человека

7.8.2019 19:28

Фото: vk.com



ЧП случилось на Лихачевском шоссе подмосковного города Долгопрудный, передают российские СМИ.



Когда водитель потерял сознание, автобус смогла остановить одна из пассажирок. Однако к тому времени он уже въехал в остановку, где находились люди.



Смертельная авария случилась примерно в 10:00. Два человека от полученных травм погибли на месте, еще двое - мужчина и женщина - были доставлены в городскую больницу Долгопрудного. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты дорожной инспекции.



Как указано в сообщении Минздрава Московской области, ранее водитель автобуса, потерявший сознание за рулем, не жаловался на здоровье. Причины его внезапного недомогания сейчас выясняют медики. Известно также, что водитель до этого отдыхал два дня, то есть не был уставшим.



Компания-перевозчик выплатит семьям погибших по два миллиона рублей. Пострадавшим в этой аварии будет перечислено по одному миллиону рублей.



Автор: Злата Богатова

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