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Стрельба в Огайо велась из модифицированного оружия


6.8.2019 22:29
Коннор БеттсФото: strana.ua
Коннор Беттс

Как заявил шеф полицейского управления города Дейтон Ричард Бил, эксперты выяснили, что у 24-летнего Коннора Беттса было модифицированное оружие.

К пистолету, из которого были убиты десять человек, приспособили рассчитанный на 100 патронов дисковый магазин.

Стрелок в Огайо имел пистолет, модифицированный под режим ведения боя как у полуавтоматической винтовки AR-15, заявил Ричард Бил. Глава местной полиции говорил об этом во время пресс-конференции, транслировавшейся CNN.

Установлено, что оружие 24-летнего Коннора Беттса имело дисковый магазин, рассчитанный на 100 патронов. Пистолет заранее модифицировали, чтобы он мог стрелять как полуавтоматическая винтовка. Как пояснил Бил, это позволило злоумышленнику избегать любого рода правовых запретов, когда он покупал огнестрельное оружие. До того, как Беттса нейтрализовали полицейские, он успел выпустить сорок один патрон. В случае полных магазинов он располагал бы 250 патронами, отметил шеф полиции города Дейтона.

Напомним, жертвами стрельбы в Огайо стали девять человек, в том числе, сестра Беттса, еще тридцать семь пострадали. Огнестрельные ранения получили четырнадцать человек. Мотивы нападавшего выясняются.

Незадолго до ЧП в Дейтоне 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в техасском городе Эль-Пасо. По последним данным, жертвами инцидента стали двадцать два человека, примерно столько же пострадали.  В числе погибших - граждане США, Мексики и Германии. Нападавший был задержан на месте происшествия.

Автор: Злата Богатова

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