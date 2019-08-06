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В Германии мигрант искусал полицейского и служебную собаку
6.8.2019 12:49
Фото: domashnij-zapovednik.com
После того, как злоумышленник покусал сотрудницу правоохранительных органов, он был задержан подоспевшими коллегами пострадавшей женщины.
Как пишут германские СМИ, мигрант бегал с ножом, пугая прохожих. ЧП случилось в городе Ротвайл, где 28-летний неадекватный мужчина, пытаясь скрыться от преследования, напал на женщину-полицейского, а потом и служебного пса.
Мужчина, вооруженный ножом, бегал по территории фестиваля, проходившего 2 августа. Когда неадекватного мигранта, кидавшегося на людей с ножом, наконец задержали и вели к машине, на полицейских внезапно напал его друг. В тот момент задержанный и покусал сотрудницу силовых структур, которая от неожиданности позволила ему убежать.
Служебная собака быстро настигла мигранта, и тогда он покусал и пса. Несмотря на попытки скрыться, злоумышленник был пойман и доставлен в отделение. Ведется расследование.
В конце июля в Германии женщину с ребенком толкнули под поезд. От полученных ранений мальчик скончался. Позже стало известно, что к нападению причастен мигрант. Мужчину на вокзале задержали очевидцы, передав прибывшим полицейским.
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