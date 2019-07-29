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В Германии женщину с ребенком толкнули под поезд


29.7.2019 22:26
В Германии женщину с ребенком толкнули под поездФото: livejournal.com

Мальчика спасти не удалось, его мать находится в больнице.

Трагедия случилась на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен), передает ТАСС.

Как информирует местное полицейское управление, от полученных ранений мальчик скончался на месте. Находившуюся рядом с ним женщину, предположительно, мать ребенка, с травмами доставили в больницу. Сведений о ее состоянии пока нет.

Полиция, задержав сорокалетнего подозреваемого, который к тому времени уже успел покинуть вокзал, проверяет информацию о том, что он пытался толкнуть на рельсы еще одного человека. Об этом правоохранителям рассказали очевидцы, ставшие невольными свидетелями гибели ребенка. Люди поймали подозреваемого и удерживали до того, как на вокзал прибыли полицейские, отметили представители МВД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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