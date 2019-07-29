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В Германии женщину с ребенком толкнули под поезд
29.7.2019 22:26
Фото: livejournal.com
Мальчика спасти не удалось, его мать находится в больнице.
Трагедия случилась на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен), передает ТАСС.
Как информирует местное полицейское управление, от полученных ранений мальчик скончался на месте. Находившуюся рядом с ним женщину, предположительно, мать ребенка, с травмами доставили в больницу. Сведений о ее состоянии пока нет.
Полиция, задержав сорокалетнего подозреваемого, который к тому времени уже успел покинуть вокзал, проверяет информацию о том, что он пытался толкнуть на рельсы еще одного человека. Об этом правоохранителям рассказали очевидцы, ставшие невольными свидетелями гибели ребенка. Люди поймали подозреваемого и удерживали до того, как на вокзал прибыли полицейские, отметили представители МВД.
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