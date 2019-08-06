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В Минобороны назвали предварительную причину пожара на складе боеприпасов под Ачинском


6.8.2019 12:03
В Минобороны назвали предварительную причину пожара на складе боеприпасов под АчинскомФото: vk.com

ЧП в Красноярском крае, где после взрывов на территории воинской части пришлось экстренно эвакуировать множество людей, могли произойти из-за человеческого фактора, заявил замглавы оборонного ведомства РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По словам Дмитрия Булгакова, более точные выводу будут сделаны позже, по итогам разбирательства, к которому уже приступили следственные органы и прокуратура. Пока же в качестве предварительной причины генерал армии указал человеческий фактор. Представитель военного министерства добавил, что в будущем арсенал будет расформирован.

Говоря о состоянии жилой зоны на территории населенного пункта Каменка, где происходили мощные взрывы, Булгаков отметил, что серьезных разрушений нет. По его словам, он "лично был на арсенале", посмотрев при этом жилую зону. Имеются лишь "моменты, которые необходимо поправить по стеклам", но в остальном все осталось целым. Генерал армии добавил, что все машины после ЧП на месте.

Автор: Злата Богатова

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