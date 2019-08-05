Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человек

00:00

Фото: кадр видео с youtube.com



В Ачинске экстренно созданы десять пунктов эвакуации, передает ТАСС.



По последним данным, в результате ЧП, случившегося на территории воинской части в Красноярском крае, пострадали восемь человек. Половина из них - военнослужащие.



Со ссылкой на источники в региональном МЧС уточняется, что в потенциально опасной зоне в общей сложности находились более шестнадцати тысяч человек. К настоящему времени уже эвакуировано более 3,5 тысяч жителей Ачинска, расположенного на западе Красноярского края. Радиус эвакуации охватывает населенные пункты, которые находятся на расстоянии 20 км от военной части, где продолжаются взрывы.



По словам главы городской администрации Илая Ахметова, жителей Ачинска вывозят в безопасное место централизованно, на автобусах. Однако многие уезжают на личном автотранспорте, поэтому назвать точное число тех, кто уже покинул опасную зону, на данный момент не представляется возможным.



Как передает РИА Новости, количество пострадавших возросло до девяти - в больницу доставили пожарного, который получил повреждения средней тяжести. Врачи оценивают его состояние как стабильное.



Ранее из Москвы в Красноярский край для ликвидации последствий пожара были направлены самолеты с двумя робототехническими комплексами.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.8.2019 21:49 В Коми девочка погибла после нападения волка

В Коми девочка погибла после нападения волка 5.8.2019 14:20 В Китае задержали членов банды, расхищавшей древние гробницы

В Китае задержали членов банды, расхищавшей древние гробницы 5.8.2019 13:38 В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу 5.8.2019 13:14 В Каире в результате ДТП с последующим взрывом погибли 19 человек

В Каире в результате ДТП с последующим взрывом погибли 19 человек 5.8.2019 11:41 В Перми скончался один из пострадавших при ЧП на пороховом заводе