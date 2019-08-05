Новости шоу-бизнеса

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Под Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человек


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Под Красноярском из-за взрывов боеприпасов на военном складе эвакуировали более 3,5 тыс. человекФото: кадр видео с youtube.com

В Ачинске экстренно созданы десять пунктов эвакуации, передает ТАСС.

По последним данным, в результате ЧП, случившегося на территории воинской части в Красноярском крае, пострадали восемь человек. Половина из них - военнослужащие.

Со ссылкой на источники в региональном МЧС уточняется, что в потенциально опасной зоне в общей сложности находились более шестнадцати тысяч человек. К настоящему времени уже эвакуировано более 3,5 тысяч жителей Ачинска, расположенного на западе Красноярского края. Радиус эвакуации охватывает населенные пункты, которые находятся на расстоянии 20 км от военной части, где продолжаются взрывы.

По словам главы городской администрации Илая Ахметова, жителей Ачинска вывозят в безопасное место централизованно, на автобусах. Однако многие уезжают на личном автотранспорте, поэтому назвать точное число тех, кто уже покинул опасную зону, на данный момент не представляется возможным.

Как передает РИА Новости, количество пострадавших возросло до девяти - в больницу доставили пожарного, который получил повреждения средней тяжести. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Ранее из Москвы в Красноярский край для ликвидации последствий пожара были направлены самолеты с двумя робототехническими комплексами.

Автор: Злата Богатова

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