ИнтерНовости - новости в стране и мире
Задержанный за стрельбу в Техасе выражал поддержку новозеландскому террористу
Задержанный за стрельбу в Техасе выражал поддержку новозеландскому террористу
Задержан житель Подмосковья, призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Задержан житель Подмосковья, призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер
Иран второй раз за месяц задержал иностранный танкер
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
МИД РФ обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние делаМИД РФ обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Движение поездов «Сапсан» остановили на час из-за гибели зацепераДвижение поездов «Сапсан» остановили на час из-за гибели зацепера
СМИ: Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли БенсонСМИ: Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
В Минводах из-за разгерметизации экстренно сел лайнер SSJ-100В Минводах из-за разгерметизации экстренно сел лайнер SSJ-100
В горах Швейцарии погибли двое альпинистов из ГерманииВ горах Швейцарии погибли двое альпинистов из Германии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии с подозрением на Эболу госпитализирована женщина


4.8.2019 17:48
В Японии с подозрением на Эболу госпитализирована женщинаФото: m24.ru

Ранее пожилая японка посещала Демократическую республику Конго (ДРК), передает агентство Kyodo.

Вернувшуюся из африканского государства женщину госпитализировали с подозрением на заражение смертельно опасным вирусом Эбола.

По данным министерства здравоохранения Японии, жительницу префектуры Саитама направили в одну из столичных клиник для более тщательного обследования. В ведомстве уточнили, что у женщины, которой более 70 лет, вскоре после возвращения из ДРК поднялась температура, превысив 38 градуса.

После соответствующего распоряжения премьер-министра Японии Синдзо Абэ пациентку поместили в карантин до того, как будут готовы результаты лабораторных исследований.

Напомним, еще год назад - в начале августа 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала, что в ДРК зафиксирована вспышка Эболы. Эпидемия этого смертельно опасного вируса была тогда названа проблемой международного масштаба. С того времени жертвами Эболы стали более полутора тысяч человек.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобусаВ Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобуса
Cайт ГИБДД упал после публикации карты со всеми камерамиCайт ГИБДД упал после публикации карты со всеми камерами
В Италии по делу о смертельной давке в клубе арестовали семь человекВ Италии по делу о смертельной давке в клубе арестовали семь человек
В Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнииВ Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии
В Индии выясняют обстоятельства гибели основателя популярной сети кофеенВ Индии выясняют обстоятельства гибели основателя популярной сети кофеен

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 924


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru