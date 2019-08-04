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В Японии с подозрением на Эболу госпитализирована женщина
4.8.2019 17:48
Фото: m24.ru
Ранее пожилая японка посещала Демократическую республику Конго (ДРК), передает агентство Kyodo.
Вернувшуюся из африканского государства женщину госпитализировали с подозрением на заражение смертельно опасным вирусом Эбола.
По данным министерства здравоохранения Японии, жительницу префектуры Саитама направили в одну из столичных клиник для более тщательного обследования. В ведомстве уточнили, что у женщины, которой более 70 лет, вскоре после возвращения из ДРК поднялась температура, превысив 38 градуса.
После соответствующего распоряжения премьер-министра Японии Синдзо Абэ пациентку поместили в карантин до того, как будут готовы результаты лабораторных исследований.
Напомним, еще год назад - в начале августа 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала, что в ДРК зафиксирована вспышка Эболы. Эпидемия этого смертельно опасного вируса была тогда названа проблемой международного масштаба. С того времени жертвами Эболы стали более полутора тысяч человек.
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