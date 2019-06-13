Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уганде зафиксирована смерть от вируса Эбола

13.6.2019 11:02

Фото: abc.net.au



Минздрав страны сейчас активно продолжает информационную работу среди местного населения.



По данным ведомства, скончался пятилетний ребенок, которого доставили в Уганду из Демократической Республики Конго (ДРК).



Несмотря на все усилия врачей, спустя некоторое время после того, как у малыша подтвердился страшный диагноз, он скончался. В Минздраве Уганды отметили, что за последние сутки число выявленных случаев заражения возросло до трех.



11 июня ВОЗ распространила пресс-релиз, в котором было указано: лихорадке Эбола удалось выйти за пределы ДРК. В Уганде пытались спасти пятилетнего пациента, которого родственники привезли в страну через пограничный пункт Буэра. Семья ребенка сразу же обратилась к врачам больницы в Кагандо, после чего ребенка перевезли в центр лечения Эболы в Буэре.



В прошлом Уганда уже получила опыт борьбы с Эболой. Более того, власти страны начали заранее предпринимать профилактические меры, ведь в соседней ДРК эпидемия не утихает уже почти год. В результате было превентивно вакцинировано более четырех с половиной тысяч медиков, включая работников учреждений здравоохранения в Буэре.



Автор: Злата Богатова

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