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Никас Сафронов рассказал о «поросячьем» хамстве затопившей его соседки


13:02
Никас Сафронов рассказал о «поросячьем» хамстве затопившей его соседки Фото: vk.com

По словам известного российского художника, женщина просто захлопнула перед ним дверь, даже не извинившись.

Ранее стало известно о ЧП, случившемся в квартире-мастерской Никаса Сафронова.

Как отметил художник в интервью РЕН-ТВ, вода буквально хлынула посреди ночи "прямо с потолка". В результате затопления, произошедшего по вине соседей, пострадали более двухсот картин, которые были привезены для выставки, отметил Никас Сафронов.

По словам Никаса Сафронова, был нанесен ущерб его личным вещам и книгам, в частности, более ста экземплярам из первого тиража книги стихов известного российского актера Валентина Гафта. Артист создал их по мотивам произведений художника.

Когда художник пришел к проживающим сверху соседям, соседка, сказав, что плохо себя чувствует, попросту захлопнула перед ним дверь. Она даже не извинилась за случившееся, сообщил Никас Сафронов. Он добавил, что считает это "свиным хамством, поросячьим".

ЧП случилось в ночь на минувшую субботу, 3 августа, когда пострадали более двухсот творений Никаса Сафронова, его книги и личные вещи. Предполагалось, что 19 сентября в Москве начнет работу экспозиция произведений художника, но в сложившейся ситуации проведение выставки оказалось под угрозой срыва.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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