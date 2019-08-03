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В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова
3.8.2019 22:14
Фото: vk.com
Как рассказал сын художника, могли пострадать около двухсот произведений искусства, созданных его отцом.
По данным агентства "Интерфакс", картины несколько часов находились в воде.
По словам сына Никаса Сафронова, в результате затопления его мастерской в Москве могли пострадать порядка двухсот картин. Полотна в течение нескольких часов буквально плавали в воде. Вплоть до момента, когда они полностью не просохнут, не представляется возможным говорить о примерной сумме ущерба, пояснил сын художника Лука.
Вместе с тем, уже совершенно очевидно, что речь идет о десятках миллионов рублей, сказал сын Никаса Сафронова.
В результате затопления, которое, предположительно, случилось из-за соседей сверху, также пострадали книги и личные вещи художника. Инцидент произошел минувшей ночью.
Предполагалось, что 19 сентября в Москве начнет работу экспозиция произведений Никаса Сафронова, но в сложившейся ситуации проведение выставки оказалось под угрозой, констатировал сын художника.
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