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В Германии найдена крупнейшая в истории страны партия кокаина
2.8.2019 23:26
Фото: insparkl.com
Наркотики обнаружены в порту Гамбурга, сообщает The Guardian со ссылкой на представители городской таможни.
Крупнейшая в истории Германии партия кокаина находилась в грузовом контейнере, прибывшим около двух недель назад.
Отмечается, что груз пришел в Германию из столицы Уругвая - Монтевидео, предполагалось, что из Гамбурга он отправится в Антверпен (Бельгия). Однако оказалось, что вместо соевых бобов, которые были указаны в сопроводительных документах, в контейнере в действительности находится четыре с половиной тонны кокаина.
Крупнейшая в истории Германии партия кокаина была упакована в более чем двести сумок, внутри которых было свыше четырех тысяч упаковок со спрессованным наркотиком. По ценам черного рынка, общая стоимость изъятого зелья может превышать миллиард евро, отмечают германские правоохранители.
В минувшем июле российский ребенок, приехавший с родителями на Ибицу, во время прогулки в парке подобрал и съел таблетку экстази. Мать обратилась к медикам, как только заметила, что девочке стало плохо. Благодаря своевременно оказанной помощи, маленькую пациентку удалось спасти.
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