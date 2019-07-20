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На Ибице трехлетняя девочка из РФ отравилась найденным в парке экстази
20.7.2019 14:04
Фото: jurnaltv.md
По данным СМИ, ребенок, приехавший на остров с родителями, подобрал и съел таблетку экстази в парке во время прогулки.
Мать, заметив, что девочке стало плохо, сразу же обратилась за помощью к медикам. В результате ребенка госпитализировали.
Как передает РИА Новости, маленькой россиянке сейчас оказывают помощь в клинике Son Espases города Пальма-де-Майорка. По последней информации, состояние девочки не вызывает опасений у медиков, скоро ребенка предполагается выписать.
Ранее в ряде испанских СМИ появились сообщения о том, что девочку из России доставили в больницу в критическом состоянии.
Случившееся стало уже вторым инцидентом такого рода, которые зафиксированы на острове за последнюю неделю. В минувшую среду в одну из больниц Ибицы экстренно доставили ребенка, который отравился марихуаной.
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